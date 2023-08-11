Истомин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Истомина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Лионелла Матвеевна

Мать ребёнка: Истомина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Серафим Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина Александра Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина Александра Максимовна

Смерть
Неизвестно

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