Князева (Малютина) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Малютина) Дарья Петровна

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Малютин Петр Ефимович

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Муж: Князев Михаил Савельевич

Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#52 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Тевигино - Иван Савельевич и Петр Матвеевич Князевы по невесте - д. Петухово - Мина Васильевич Ерегин и Ни... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1872 ст.

Сын: Князев Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись 17 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#207
Рождение ребёнка
26.10.1874 ст.

Сын: Князев Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#275
Рождение ребёнка
17.06.1876 ст.

Сын: Князев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#327
Рождение ребёнка
26.02.1881 ст.

Дочь: (Князева) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#158
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.

Дочь: (Князева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#292
Смерть
Неизвестно

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