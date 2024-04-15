Князева (Малютина) Дарья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Малютин Петр Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Запись № 4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#52 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Тевигино - Иван Савельевич и Петр Матвеевич Князевы по невесте - д. Петухово - Мина Васильевич Ерегин и Ни... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1872 ст.
Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич
Запись 17 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#207
Рождение ребёнка
26.10.1874 ст.
Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#275
Рождение ребёнка
17.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич
Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#327
Рождение ребёнка
26.02.1881 ст.
Дочь: (Князева) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич
Запись № 7 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#158
Рождение ребёнка
23.06.1884 ст.
Дочь: (Князева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Князев Михаил Савельевич
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#292
Смерть
Неизвестно