(Князева) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1884 ст.
Дата смерти23.04.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1884 ст.
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#292
Крещение
24.06.1884 ст.
д. Петухово - крестьянская жена Александра Миниевна
Смерть
23.04.1885 ст.
Запись № 16 от оспы https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#270