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(Князева) Наталья Михайловна

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.06.1884 ст.

Дата смерти

23.04.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1884 ст.

Отец: Князев Михаил Савельевич

Мать: Князева (Малютина) Дарья Петровна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 12 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#292
Крещение
24.06.1884 ст.
д. Петухово - крестьянская жена Александра Миниевна
Смерть
23.04.1885 ст.
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 от оспы https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#270

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