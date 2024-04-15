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Князев Стефан Михайлович

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1874 ст.

Отец: Князев Михаил Савельевич

Мать: Князева (Малютина) Дарья Петровна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#275
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Князева) Татьяна Ефимовна

Крещение
30.10.1874 ст.
д. Тевигино - крещ.сын Петр Савельевич Князев
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Князев Петр Стефанович

Мать ребёнка: (Князева) Татьяна Ефимовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Князева Феодосия Степановна

Мать ребёнка: (Князева) Татьяна Ефимовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.

Дочь: (Князева) Юлиания Стефановна

Мать ребёнка: (Князева) Татьяна Ефимовна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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