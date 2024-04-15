Князев Стефан Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1874 ст.
Запись № 23 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#275
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
30.10.1874 ст.
д. Тевигино - крещ.сын Петр Савельевич Князев
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Мать ребёнка: (Князева) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Князева Феодосия Степановна
Мать ребёнка: (Князева) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.
Дочь: (Князева) Юлиания Стефановна
Мать ребёнка: (Князева) Татьяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно