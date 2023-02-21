Брегман Айзик Хайм-Гершевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брегман Айзик Хайм-Гершевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Сура-Рывка Айзиковна

Мать ребёнка: Брегман Рыня

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Брегман Шмуль Айзикович

Мать ребёнка: Брегман Рыня

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Белаковская Марьям Айзиковна

Мать ребёнка: Брегман Рыня

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
06.03.1891

Дочь: Брайндля Айзиковна

Мать ребёнка: Брегман Рыня

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брегман Авраам Айзикович

Мать ребёнка: Брегман Рыня

Горностайполь, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брегман Рыня

Место жительства
Неизвестно
Горностайполь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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