Брегман Айзик Хайм-Гершевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1877
Дочь: Сура-Рывка Айзиковна
Мать ребёнка: Брегман Рыня
Рождение ребёнка
18.09.1879
Мать ребёнка: Брегман Рыня
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Белаковская Марьям Айзиковна
Мать ребёнка: Брегман Рыня
Рождение ребёнка
06.03.1891
Дочь: Брайндля Айзиковна
Мать ребёнка: Брегман Рыня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Брегман Рыня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брегман Рыня
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно