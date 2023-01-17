Брегман Рыня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брегман Рыня

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Сура-Рывка Айзиковна

Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
18.09.1879

Сын: Брегман Шмуль Айзикович

Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Белаковская Марьям Айзиковна

Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
06.03.1891

Дочь: Брайндля Айзиковна

Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брегман Авраам Айзикович

Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич

Горностайполь, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брегман Айзик Хайм-Гершевич

Смерть
Неизвестно
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