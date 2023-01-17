Брегман Рыня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1877
Дочь: Сура-Рывка Айзиковна
Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич
Рождение ребёнка
18.09.1879
Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Белаковская Марьям Айзиковна
Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич
Рождение ребёнка
06.03.1891
Дочь: Брайндля Айзиковна
Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Брегман Айзик Хайм-Гершевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно