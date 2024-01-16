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Фон Келлер Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1866

Отец: Фон Келлер Виктор Фёдорович

Мать: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Келлер Пауль

Мать ребёнка: Келлер (Козлова) Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келлер (Козлова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1892

Сын: Келлер Василий Васильевич

Мать ребёнка: Келлер (Козлова) Ольга Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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