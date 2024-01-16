Фон Келлер Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Келлер Пауль
Мать ребёнка: Келлер (Козлова) Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1892
Сын: Келлер Василий Васильевич
Мать ребёнка: Келлер (Козлова) Ольга Павловна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно