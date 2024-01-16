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Фон Келлер Виктор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1834

Дата смерти

04.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.08.1860

Жена: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1863

Сын: Фон Келлер Виктор Викторович

Мать ребёнка: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1866

Сын: Фон Келлер Василий Викторович

Мать ребёнка: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна

Рождение ребёнка
19.02.1868

Сын: Фон Келлер Леон Викторович

Мать ребёнка: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна

Смерть
04.06.1906

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