Фон Келлер Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1834
Дата смерти04.06.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.08.1860
Рождение ребёнка
20.06.1863
Сын: Фон Келлер Виктор Викторович
Мать ребёнка: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.1866
Сын: Фон Келлер Василий Викторович
Мать ребёнка: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1868
Сын: Фон Келлер Леон Викторович
Мать ребёнка: Фон Келлер (Бобринская) Софья Васильевна
Смерть
04.06.1906