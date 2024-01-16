Келлер (Козлова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келлер (Козлова) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Келлер Пауль

Отец ребёнка: Фон Келлер Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Келлер Василий Викторович

Рождение ребёнка
19.05.1892

Сын: Келлер Василий Васильевич

Отец ребёнка: Фон Келлер Василий Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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