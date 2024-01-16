Келлер (Козлова) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Келлер Пауль
Отец ребёнка: Фон Келлер Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1892
Сын: Келлер Василий Васильевич
Отец ребёнка: Фон Келлер Василий Викторович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно