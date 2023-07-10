Герасим Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Вторая Жена Матрона Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1858 такой ведомости нет ⛔ МК-1858 17.01.1858 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин вдовец Григорий Его... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемница!!! МК-1863 Параскева 21/22.10.1863 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Григорий Егоров и законная его жена Матрона Герасимова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно