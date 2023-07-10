Герасим Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Вторая Жена Матрона Герасимова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1858 такой ведомости нет ⛔ МК-1858 17.01.1858 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком: Казенной Михайлогорской волости деревни Лукина крестьянин вдовец Григорий Его... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Восприемница!!! МК-1863 Параскева 21/22.10.1863 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Григорий Егоров и законная его жена Матрона Герасимова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно