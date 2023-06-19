Ирина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Герасимова

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасим Кондратов

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемница!!! МК-1863 Параскева 21/22.10.1863 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Григорий Егоров и законная его жена Матрона Герасимова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Трифонов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно