Ирина Герасимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Герасим Кондратов
Мать: не указана
Восприемница!!! МК-1863 Параскева 21/22.10.1863 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Григорий Егоров и законная его жена Матрона Герасимова, оба православные Погоста Лютниц священник Иоанн Тя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Трифонов
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно