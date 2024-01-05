Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Кондратьев
МК-1823 У кого кто родился 02/04.02.1823 Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Герасима Кондратьева жена Настасья Герасимова родила сына Феодора, которой молитв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Кондратьев
Восприемник!!! МК-1823 У кого кто родился 02/04.02.1823 Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Герасима Кондратьева жена Настасья Герасимова родила сына Феодора,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно