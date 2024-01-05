Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1823 У кого кто родился 02/04.02.1823 Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Герасима Кондратьева жена Настасья Герасимова родила сына Феодора, которой молитв... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Восприемник!!! МК-1823 У кого кто родился 02/04.02.1823 Бежецкаго уезда, Казенной Княжевской волости, деревни Филипихи у крестьянина Герасима Кондратьева жена Настасья Герасимова родила сына Феодора,... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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