Баданин Вениамин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Баданин Павел
https://vk.com/wall-124250428_68799
Рождение ребёнка
1960
Сын: Баданин Геннадий Вениаминович
Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Баданин Николай Вениаминович
Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Татьяна Вениаминовна
Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Елена Вениаминовна
Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно