Баданин Вениамин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баданин Вениамин Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Баданин Павел

Мать: не указана

https://vk.com/wall-124250428_68799
Рождение ребёнка
1960

Сын: Баданин Геннадий Вениаминович

Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Баданин Николай Вениаминович

Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Татьяна Вениаминовна

Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Елена Вениаминовна

Мать ребёнка: Баданина Евгения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баданина Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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