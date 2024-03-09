(Баданина) Татьяна Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баданина) Татьяна Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Отец

Около 1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Баданин Вениамин Павлович

Мать: Баданина Евгения Петровна

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