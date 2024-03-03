Баданина Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Баданин Геннадий Вениаминович
Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Баданин Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
1967
Дочь: (Баданина) Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
1969
Дочь: (Баданина) Елена Вениаминовна
Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович
Смерть
Неизвестно