Баданина Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баданина Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баданин Вениамин Павлович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Баданин Геннадий Вениаминович

Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Баданин Николай Вениаминович

Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович

Рождение ребёнка
1967

Дочь: (Баданина) Татьяна Вениаминовна

Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович

Рождение ребёнка
1969

Дочь: (Баданина) Елена Вениаминовна

Отец ребёнка: Баданин Вениамин Павлович

Смерть
Неизвестно

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