Баданин Геннадий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баданин Геннадий Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Отец

Около 1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Баданин Вениамин Павлович

Мать: Баданина Евгения Петровна

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