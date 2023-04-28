Кулакова (Сычева) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Сычева) Настасья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Сычевъ Степанъ

Мать: Сычева Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1843

Муж: Кулаковъ Михаилъ

Рождение ребёнка
08.12.1844

Дочь: Лешина Анна

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1846

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1849

Сын: Кулаковъ Тимофей

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1851

Сын: Кулаковъ Василий

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1853

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1855

Сын: Кулаковъ Семенъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1856

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1859

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1861

Дочь: Обуткина Матрена

Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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