Кулакова (Сычева) Настасья
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Сычевъ Степанъ
Мать: Сычева Катерина
Бракосочетание
07.02.1843
Муж: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.12.1844
Дочь: Лешина Анна
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.12.1846
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
24.02.1849
Сын: Кулаковъ Тимофей
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
23.02.1851
Сын: Кулаковъ Василий
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.04.1853
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.09.1855
Сын: Кулаковъ Семенъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.11.1856
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.06.1859
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.11.1861
Дочь: Обуткина Матрена
Отец ребёнка: Кулаковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан