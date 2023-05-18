Лешина (Кулакова) Анна
Место рождения
Дата рождения08.12.1844
Дата смерти10.06.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1844
Отец: Кулаковъ Михаилъ
Мать: Кулакова Настасья
Бракосочетание
05.02.1865
Муж: Лешинъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.09.1871
Дочь: Щипакина Елизавѣта
Отец ребёнка: Лешинъ Семенъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1883
Сын: Лешинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Лешинъ Семенъ
Смерть
10.06.1888