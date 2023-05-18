Лешина (Кулакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Кулакова) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.12.1844

Дата смерти

10.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1844

Отец: Кулаковъ Михаилъ

Мать: Кулакова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1865

Муж: Лешинъ Семенъ

Рождение ребёнка
03.09.1871

Дочь: Щипакина Елизавѣта

Отец ребёнка: Лешинъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.06.1883

Сын: Лешинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Лешинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.06.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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