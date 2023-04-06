Сычева (Буянова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычева (Буянова) Катерина

Сычева (Буянова) Катерина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

28.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Буяновъ Михаилъ

Мать: Буянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1818

Муж: Сычевъ Степанъ

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кулакова Настасья

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сычевъ Никита

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сычевъ Перфилъ

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сычевъ Семенъ

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1833

Дочь: Сычева Домна

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1834

Сын: Сычевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1837

Сын: Сычевъ Иванъ

Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.11.1867
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close