Сычева (Буянова) Катерина
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти28.11.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Буяновъ Михаилъ
Мать: Буянова Пелагея
Бракосочетание
03.02.1818
Муж: Сычевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кулакова Настасья
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сычевъ Никита
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сычевъ Перфилъ
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сычевъ Семенъ
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.01.1833
Дочь: Сычева Домна
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.07.1834
Сын: Сычевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Александровка
Рождение ребёнка
01.05.1837
Сын: Сычевъ Иванъ
Отец ребёнка: Сычевъ Степанъ
Смерть
28.11.1867
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область