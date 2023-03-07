Обуткина (Кулакова) Матрена
Место рождения
Дата рождения03.11.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
03.11.1861
Отец: Кулаковъ Михаилъ
Мать: Кулакова Настасья
Рождение ребёнка
08.02.1883
Сын: Обуткинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Варганова Анисия
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
20.04.1891
Сын: Обуткинъ Георгий
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
11.12.1892
Дочь: Обуткина Ульяна
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
16.04.1894
Сын: Обуткинъ Иванъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
18.08.1895
Сын: Обуткинъ Неофитъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
18.12.1896
Дочь: Обуткина Анастасия
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
07.12.1897
Сын: Обуткинъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
27.11.1898
Сын: Обуткинъ Афонасий
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
28.03.1901
Сын: Обуткинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
15.08.1902
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обуткинъ Тимофей
Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обуткинъ Григорий