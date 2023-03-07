Обуткина (Кулакова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обуткина (Кулакова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1861

Отец: Кулаковъ Михаилъ

Мать: Кулакова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1883

Сын: Обуткинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Варганова Анисия

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1891

Сын: Обуткинъ Георгий

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1892

Дочь: Обуткина Ульяна

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Обуткинъ Иванъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Обуткинъ Неофитъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1896

Дочь: Обуткина Анастасия

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Обуткинъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1898

Сын: Обуткинъ Афонасий

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Обуткинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1902

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обуткинъ Тимофей

Отец ребёнка: Обуткинъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обуткинъ Григорий

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