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Обуткинъ Тимофей
Обуткинъ Тимофей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Обуткинъ Григорий
Мать
Обуткина (Кулакова) Матрена
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Обуткинъ Григорий
Мать:
Обуткина Матрена
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