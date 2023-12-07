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Горнаков Михаил Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

06.11.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1835

Отец: Горнаков Василий Григорьевич

Мать: Горнакова Степанида Антоновна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова София Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
30.01.1859

Жена: Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
28.02.1868

Сын: Горнаков Василиск Михайлович

Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Горнакова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Горнакова София Алексеевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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