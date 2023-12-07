Горнаков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1859
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна
Рождение ребёнка
28.02.1868
Сын: Горнаков Василиск Михайлович
Мать ребёнка: Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Горнакова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Горнакова София Алексеевна
Смерть
Неизвестно