Горнакова Степанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова Степанида Антоновна

Горнакова Степанида Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.12.1823

Сын: Горнаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
06.11.1835

Сын: Горнаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Горнаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Карманова (Горнакова) Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.