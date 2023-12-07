Горнакова Степанида Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1823
Сын: Горнаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
06.11.1835
Сын: Горнаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Горнаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Карманова (Горнакова) Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно