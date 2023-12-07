Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Суханов Христофор Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1859
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1868
Сын: Горнаков Василиск Михайлович
Отец ребёнка: Горнаков Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно