Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Суханова) Елизавета Христофоровна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Суханов Христофор Матвеевич

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Горнаков Михаил Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Горнакова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
28.02.1868

Сын: Горнаков Василиск Михайлович

Отец ребёнка: Горнаков Михаил Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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