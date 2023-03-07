Наймушина Татьяна (Потапова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Наймушин Константин Меркуриев
Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Васса Меркурьева
Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Матрона Меркурьева
Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Наймушин Елистрат Меркуриев
Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1848