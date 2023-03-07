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Наймушина Татьяна (Потапова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Наймушин Константин Меркуриев

Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Васса Меркурьева

Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Матрона Меркурьева

Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Наймушин Елистрат Меркуриев

Отец ребёнка: Наймушин Меркурей Сергеев

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Меркурей Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1848
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