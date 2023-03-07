Наймушин Константин Меркуриев
Место рожденияпоч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Екатерина Константинова
Мать ребёнка: Наймушина Матрона Калинина
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1848