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Наймушин Константин Меркуриев

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Наймушин Меркурей Сергеев

Мать: Наймушина Татьяна (Потапова)

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Екатерина Константинова

Мать ребёнка: Наймушина Матрона Калинина

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Матрона Калинина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1848
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