(Наймушина) Матрона Меркурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наймушина) Матрона Меркурьева

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Место рождения

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Наймушин Меркурей Сергеев

Мать: Наймушина Татьяна (Потапова)

поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1848
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