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Тюринъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Тюринъ Василий

Мать: Тюрина Авдотья Маркелова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Тюринъ Петръ

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Прасковья

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