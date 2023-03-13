Тюринъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Тюринъ Василий
Мать: Тюрина Авдотья Маркелова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Тюринъ Петръ
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Прасковья