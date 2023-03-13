Тюринъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюринъ Василий

Тюринъ Василий

Место рождения

Никольское, Курмыжской уездъ

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Тюринъ Захаръ

Мать: Тюрина Орина Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Авдотья Маркелова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Тюринъ Семенъ

Мать ребёнка: Тюрина Авдотья Маркелова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тюринъ Иванъ

Мать ребёнка: Тюрина Авдотья Маркелова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Тюрина) Олена

Мать ребёнка: Тюрина Авдотья Маркелова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.