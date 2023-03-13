Тюринъ Василий
Место рожденияНикольское, Курмыжской уездъ
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Тюринъ Захаръ
Мать: Тюрина Орина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Авдотья Маркелова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Тюринъ Семенъ
Мать ребёнка: Тюрина Авдотья Маркелова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тюринъ Иванъ
Мать ребёнка: Тюрина Авдотья Маркелова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Тюрина) Олена
Мать ребёнка: Тюрина Авдотья Маркелова