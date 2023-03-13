Тюрина Авдотья Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Авдотья Маркелова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Тюринъ Семенъ

Отец ребёнка: Тюринъ Василий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Тюринъ Иванъ

Отец ребёнка: Тюринъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Олена

Отец ребёнка: Тюринъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюринъ Василий

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