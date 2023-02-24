Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Алексей Лукьянович

Мать: Арина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Афимья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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