Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Алексей Лукьянович
Мать: Арина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Афимья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Федоровна
Смерть
Неизвестно