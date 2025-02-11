Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сумбаев Иван Алексеевич1825 г.р.
Мать
Сумбаева Анна Лазарева1828 г.р.
Супруги
Учаев Иван Иванов1853 г.р.
Дети
Учаев Михаил Иванов04.11.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сумбаев Иван Алексеевич

Мать: Сумбаева Анна Лазарева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
01.10.1873

Муж: Учаев Иван Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.11.1874

Сын: Учаев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Учаев Иван Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.