Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова
женский, родилась 1855, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСумбаев Иван Алексеевич1825 г.р.
МатьСумбаева Анна Лазарева1828 г.р.
Супруги
Учаев Иван Иванов1853 г.р.
Дети
Учаев Михаил Иванов04.11.1874 г.р.
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Место
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Рождение
1855
Отец: Сумбаев Иван Алексеевич
Мать: Сумбаева Анна Лазарева
Бракосочетание
01.10.1873
Муж: Учаев Иван Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1874
Сын: Учаев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Учаев Иван Иванов
Смерть
Неизвестно