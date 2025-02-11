Учаев Иван Иванов
мужской, родился 1853
умер Неизвестно
Супруги
Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова1855 г.р.
Дети
Учаев Михаил Иванов04.11.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1873
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1874
Сын: Учаев Михаил Иванов
Мать ребёнка: Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно