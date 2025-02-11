Учаев Иван Иванов 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Учаев Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853

умер Неизвестно

Супруги
Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова1855 г.р.
Дети
Учаев Михаил Иванов04.11.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.10.1873

Жена: Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.11.1874

Сын: Учаев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Учаева (Сумбаева) Татьяна Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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