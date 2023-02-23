Авдотья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно