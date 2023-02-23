Авдотья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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