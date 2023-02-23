Арина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Маркел Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афимья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Лукьянович
Смерть
Неизвестно