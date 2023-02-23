Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Маркел Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афимья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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