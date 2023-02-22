Телелюева (Краснихина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
21.06.1912
Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1917
Сын: Телелюев Павел Максимович
Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1922
Рождение ребёнка
15.10.1924
Рождение ребёнка
21.06.1929
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно