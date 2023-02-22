Телелюева (Краснихина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Краснихина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

1912 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Краснихин Пётр Спиридонович

Мать: Краснихина Анна Григорьева

Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Телелюев Иван Максимович

Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Телелюев Павел Максимович

Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
19.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
15.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Максим Яковлевич

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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