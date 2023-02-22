Краснихина (Болтушкина) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Болтушкина) Анна Григорьева

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Место рождения

Сохтанка

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Болтушкин Григорий Максимов

Мать: не указана

Сохтанка
Бракосочетание
09.06.1878

Муж: Краснихин Пётр Спиридонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Телелюева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Краснихин Пётр Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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