Краснихина (Болтушкина) Анна Григорьева
Место рожденияСохтанка
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Болтушкин Григорий Максимов
Мать: не указана
Сохтанка
Бракосочетание
09.06.1878
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Телелюева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Краснихин Пётр Спиридонович
Смерть
Неизвестно