Телелюев Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
21.06.1912
Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1917
Сын: Телелюев Павел Максимович
Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
19.08.1922
Рождение ребёнка
15.10.1924
Рождение ребёнка
21.06.1929
Смерть
Неизвестно