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Телелюев Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Дети

1912 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Телелюев Яков Васильевич

Мать: Телелюева Марфа Кузминична

Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Телелюев Иван Максимович

Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Телелюев Павел Максимович

Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
19.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
15.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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