Шихов Михаил Нефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Шихов Нефёд Михайлович
Мать: Шихова Ирина Естиева
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Шихова Феодсия Семёнова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Шихова Феодсия Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Феодсия Семёнова
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756