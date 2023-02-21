Шихов Михаил Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Михаил Нефёдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Шихов Нефёд Михайлович

Мать: Шихова Ирина Естиева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шихов Сидор Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Феодсия Семёнова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шихов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Феодсия Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феодсия Семёнова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
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