Шихова Ирина Естиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Ирина Естиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шихов Михаил Нефёдович

Отец ребёнка: Шихов Нефёд Михайлович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Шихов Никифор Нефёдович

Отец ребёнка: Шихов Нефёд Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Нефёд Михайлович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
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