Шихов Нефёд Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Шихов Обший Репные
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Шихова Ирина Естиева
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Шихова Ирина Естиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ирина Естиева
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756