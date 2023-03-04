Шихов Нефёд Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Нефёд Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Шихов Обший Репные

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шихов Михаил Нефёдович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Естиева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Шихов Никифор Нефёдович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Естиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ирина Естиева

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1756
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