Шихова Феодсия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Феодсия Семёнова

Шихова Феодсия Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шихов Сидор Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Нефёдович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Шихов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Нефёдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Михаил Нефёдович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close