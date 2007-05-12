Дронов Александр Иванович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.06.1931
Дата смерти12.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1931
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
13.?.1961
Отдел ЗАГС Чаплыгинского р-на Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
31.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.11.1970
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
с. Кривополянье Липецкой обл.
Смерть
12.05.2007
с. Кривополянье Липецкой обл.