Дронов Александр Иванович 13.06.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Александр Иванович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.06.1931

Дата смерти

12.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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1970 г.р.
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Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1931

Отец: Дронов Иван Егорович

Мать: Дронова (Сачкова) Елена Алексеевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
13.?.1961

Жена: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

Отдел ЗАГС Чаплыгинского р-на Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.03.1963

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Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
31.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.11.1970

Сын: Дронов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Смерть
12.05.2007
с. Кривополянье Липецкой обл.

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