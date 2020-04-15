Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна 22.06.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1935

Дата смерти

15.04.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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1970 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1935

Отец: Языков Михаил Поликарпович

Мать: Языкова Евдокия

Бракосочетание
13.?.1961

Муж: Дронов Александр Иванович

Отдел ЗАГС Чаплыгинского р-на Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
31.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.11.1970

Сын: Дронов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович

с. Кривополянье Липецкой обл.
Смерть
15.04.2020
с. Кривополянье Липецкой обл.

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