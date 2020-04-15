Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1935
Дата смерти15.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1935
Отец: Языков Михаил Поликарпович
Мать: Языкова Евдокия
Бракосочетание
13.?.1961
Отдел ЗАГС Чаплыгинского р-на Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.03.1963
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.03.1964
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
31.01.1966
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.11.1970
Сын: Дронов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дронов Александр Иванович
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
18.09.1973
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
01.10.1975
с. Кривополянье Липецкой обл.
Смерть
15.04.2020
с. Кривополянье Липецкой обл.