Дронов Михаил Александрович
Место рожденияс. Кривополянье Липецкой обл.
Дата рождения18.11.1970
Дата смерти26.12.2006
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1970
с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.12.2006
с. Кривополянье Липецкой обл.