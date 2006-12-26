Дронов Михаил Александрович 18.11.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Михаил Александрович

Место рождения

с. Кривополянье Липецкой обл.

Дата рождения

18.11.1970

Дата смерти

26.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1970

Отец: Дронов Александр Иванович

Мать: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

с. Кривополянье Липецкой обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.12.2006
с. Кривополянье Липецкой обл.

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