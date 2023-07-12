Кочуров Андрей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Кочуров Сидор Федорович
Мать: Кочурова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Кочурова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Кочурова Феодосия
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Кочурова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Феодосия
Смерть
Неизвестно