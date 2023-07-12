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Кочуров Андрей Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Кочуров Сидор Федорович

Мать: Кочурова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кочурова Марина Андреевна

Мать ребёнка: Кочурова Феодосия

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кочуров Артем Андреевич

Мать ребёнка: Кочурова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Феодосия

Смерть
Неизвестно