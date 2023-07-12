Кочурова Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Анна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кочуров Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кочуров Терентий Сидорович

Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кочуров Иван Сидорович

Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1819

Дочь: Кочурова Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Сидор Федорович

Смерть
Неизвестно
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