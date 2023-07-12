Кочурова Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кочуров Терентий Сидорович
Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1819
Дочь: Кочурова Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Кочуров Сидор Федорович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно