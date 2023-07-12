Кочурова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кочурова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Кочуров Андрей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кочуров Артем Андреевич

Отец ребёнка: Кочуров Андрей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Андрей Сидорович

Смерть
Неизвестно
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