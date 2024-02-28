Менчинская (Гнатышина) Мария Анатольевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1976
Бракосочетание
05.06.1999
Рождение ребёнка
13.04.2000
Сын: Менчинский Александр Игоревич
Отец ребёнка: Менчинский Игорь Николаевич
0 ч. 15 мин.
Рождение ребёнка
24.07.2004
Отец ребёнка: Менчинский Игорь Николаевич
0 ч. 05 мин.
Рождение ребёнка
05.05.2013
Сын: Менчинский Алексей Игоревич
Отец ребёнка: Менчинский Игорь Николаевич
09 ч. 25 мин. Пасха