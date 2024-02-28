Менчинская (Гнатышина) Мария Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менчинская (Гнатышина) Мария Анатольевна

Место рождения

Озерск, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

31.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1976

Отец: Гнатышин Анатолий Григорьевич

Мать: Гнатышина Елена Алексндровна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
05.06.1999

Муж: Менчинский Игорь Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.04.2000

Сын: Менчинский Александр Игоревич

Отец ребёнка: Менчинский Игорь Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
0 ч. 15 мин.
Рождение ребёнка
24.07.2004

Сын: Менчинский Иван Игоревич

Отец ребёнка: Менчинский Игорь Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
0 ч. 05 мин.
Рождение ребёнка
05.05.2013

Сын: Менчинский Алексей Игоревич

Отец ребёнка: Менчинский Игорь Николаевич

09 ч. 25 мин. Пасха
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