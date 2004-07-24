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Менчинский Иван Игоревич
Менчинский Иван Игоревич
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
24.07.2004
Пол
Мужской
Отец
Менчинский Игорь Николаевич
1972 г.р.
Мать
Менчинская (Гнатышина) Мария Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2004
Отец:
Менчинский Игорь Николаевич
Мать:
Менчинская Мария Анатольевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
0 ч. 05 мин.
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